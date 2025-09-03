Milano 17:35
New York: positiva la giornata per First Solar

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,01%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di First Solar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di First Solar moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 204,3 USD e supporto a 196,7. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 212.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
