Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:02
23.375 +0,62%
Dow Jones 18:02
45.122 -0,38%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: rosso per Revvity

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature per la diagnosi medica, in flessione del 3,39% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Revvity rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 84,36 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 85,7. Il peggioramento di Revvity è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 83,83.

