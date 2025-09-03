New York: rosso per Revvity

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature per la diagnosi medica
, in flessione del 3,39% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Revvity
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 84,36 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 85,7. Il peggioramento di Revvity
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 83,83.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)