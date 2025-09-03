New York: rosso per Revvity

produttore di apparecchiature per la diagnosi medica

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 3,39% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 84,36 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 85,7. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 83,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)