Milano
14:20
41.758
+0,07%
Nasdaq
2-set
23.231
0,00%
Dow Jones
2-set
45.296
-0,55%
Londra
14:20
9.156
+0,43%
Francoforte
14:20
23.651
+0,70%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 14.37
/ Piazza Affari: risultato positivo per Italmobiliare
Piazza Affari: risultato positivo per Italmobiliare
Migliori e peggiori
,
In breve
03 settembre 2025 - 12.30
Seduta vivace oggi per la
holding di partecipazioni
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,67%.
Titoli e Indici
Italmobiliare
+2,49%
