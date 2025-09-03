Milano 14:20
41.758 +0,07%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:20
9.156 +0,43%
Francoforte 14:20
23.651 +0,70%

Piazza Affari: risultato positivo per Italmobiliare

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per la holding di partecipazioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,67%.
