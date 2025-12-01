Milano 17:35
Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 6,335%
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 6,335% in Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 24 novembre 2025.

In particolare, il 3,833% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il 2,502%% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.

La partecipazione è detenuta tramite le società controllate Morgan Stanley & Co. International PLC (6.123%), Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
