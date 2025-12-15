Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 6,164%

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha una quota potenziale
pari al 6,164%
in Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'8 dicembre 2025.
In particolare, il 5,742%
sono diritti di voto riferibili ad azioni
, mentre lo 0,422%%
sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli
senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.
La partecipazione è detenuta tramite le società controllate
Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.