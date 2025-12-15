Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 6,164%

Morgan Stanley

Italmobiliare

(Teleborsa) -ha unapari alin, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni dellarelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'8 dicembre 2025.In particolare, ilsono, mentre losono azioni oggetto disenza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.La partecipazione è detenuta tramite leMorgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.