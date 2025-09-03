Milano 10:04
41.873 +0,35%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:04
9.138 +0,24%
Francoforte 10:04
23.587 +0,43%

PLATINUM del 2/09/2025

Finanza
PLATINUM del 2/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Appiattita la performance del metallo bianco-argenteo, che porta a casa un modesto -0,18%.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.427,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.368,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.485,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```