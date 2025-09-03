PLATINUM del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Appiattita la performance del metallo bianco-argenteo, che porta a casa un modesto -0,18%.
Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.427,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.368,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.485,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)