Milano 10:10
41.874 +0,21%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:10
9.186 +0,09%
Francoforte 10:10
23.706 +0,47%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un modesto +0,14%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42.245 con primo supporto visto a 41.526. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 41.267.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
