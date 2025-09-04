Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un modesto +0,14%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42.245 con primo supporto visto a 41.526. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 41.267.
