Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:27
23.479 +0,28%
Dow Jones 18:27
45.479 +0,46%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Insurance
Performance positiva per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```