Milano 15:53
44.651 -0,98%
Nasdaq 15:53
25.491 -0,11%
Dow Jones 15:53
49.057 -0,66%
Londra 15:53
10.139 -0,10%
Francoforte 15:53
24.830 -0,11%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde terreno il comparto assicurativo dell'Area Euro, che retrocede a 499,54 punti, ritracciando dell'1,35%.
