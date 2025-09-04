Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:27
23.479 +0,28%
Dow Jones 18:27
45.479 +0,46%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo continua la giornata in aumento dell'1,38%.
Condividi
```