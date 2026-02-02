Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Eurozona: in acquisto l'EURO STOXX Banks

In forte aumento l'indice bancario europeo, che con il suo +1,69% avanza a quota 280 punti.
