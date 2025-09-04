Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging
, che tratta con una perdita dell'1,84%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gerresheimer
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico del produttore di contenitori
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,96 Euro con area di resistenza individuata a quota 43,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)