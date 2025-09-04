Francoforte: positiva la giornata per RTL

(Teleborsa) - Bene RTL
, con un rialzo del 2,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a RTL
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di RTL
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,75 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)