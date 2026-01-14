Milano 14:04
Francoforte: giornata depressa per RTL

(Teleborsa) - Ribasso per RTL, che presenta una flessione del 2,46%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di RTL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RTL rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di RTL classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 36,47 Euro e primo supporto individuato a 35,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37,72.

