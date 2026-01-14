Francoforte: giornata depressa per RTL

(Teleborsa) - Ribasso per RTL
, che presenta una flessione del 2,46%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RTL
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RTL
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di RTL
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 36,47 Euro e primo supporto individuato a 35,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)