RTL 102.5 Play: Suraci punta a unire radio e TV in un unico sistema pubblicitario

(Teleborsa) - "Il sistema RTL 102.5
è ascoltato ogni giorno da 9,5 milioni di persone
. La radio più ascoltata d’Italia è RTL 102.5
con 6,9 milioni di ascoltatori, seguita da Radiofreccia
con 1 milione e 340 mila e da Radio Zeta
con 1 milione e 300 mila. Anche nel quarto d’ora RTL 102.5 è tra le leader, con 530 mila italiani all’ascolto". E' quanto spiegato dal presidente e fondatore del Gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci
, che sta progettando di "unificare le radio-televisioni
per proporre al mercato, nel 2027, un unico e nuovo sistema pubblicitario: RTL 102.5 Play
".
Nel delineare le strategie
per il nuovo anno, Suraci, già ideatore dell'isofrequenza e della radiotelevisione, annuncia il lancio un’altra rivoluzione
: il nuovo modello pubblicitario di Open Space, la concessionaria del Gruppo RTL 102.5. "Nel 2026 voglio unificare le nostre radio-televisioni per proporre al mercato, nel 2027, un unico e nuovo sistema pubblicitario: RTL 102.5 Play
. In pratica, voglio unificare ciò che già esiste per rendere l’offerta più forte e più competitiva
".
L’obiettivo - spiega - è "offrire agli investitori pubblicitari un prodotto integrato
, capace di valorizzare insieme radio, radiovisione e contenuti digitali". E' allo studio inoltre "un sistema tecnologico
grazie al quale lo stesso spot si moltiplicherà simultaneamente
su tutte le nostre radio, televisioni e social aumentandone i numeri di ogni singolo quarto d’ora in un quarto d’ora totale". Suraci lancia anche la sfida agli OTT
, ma afferma che "servono regole più eque per i media tradizionali che operano in Italia".