Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:22
25.490 -0,64%
Dow Jones 18:22
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

RTL 102.5 Play: Suraci punta a unire radio e TV in un unico sistema pubblicitario

La nuova strategia industriale del Gruppo prenderà il via nel 2027

Economia
RTL 102.5 Play: Suraci punta a unire radio e TV in un unico sistema pubblicitario
(Teleborsa) - "Il sistema RTL 102.5 è ascoltato ogni giorno da 9,5 milioni di persone. La radio più ascoltata d’Italia è RTL 102.5 con 6,9 milioni di ascoltatori, seguita da Radiofreccia con 1 milione e 340 mila e da Radio Zeta con 1 milione e 300 mila. Anche nel quarto d’ora RTL 102.5 è tra le leader, con 530 mila italiani all’ascolto". E' quanto spiegato dal presidente e fondatore del Gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci, che sta progettando di "unificare le radio-televisioni per proporre al mercato, nel 2027, un unico e nuovo sistema pubblicitario: RTL 102.5 Play".

Nel delineare le strategie per il nuovo anno, Suraci, già ideatore dell'isofrequenza e della radiotelevisione, annuncia il lancio un’altra rivoluzione: il nuovo modello pubblicitario di Open Space, la concessionaria del Gruppo RTL 102.5. "Nel 2026 voglio unificare le nostre radio-televisioni per proporre al mercato, nel 2027, un unico e nuovo sistema pubblicitario: RTL 102.5 Play. In pratica, voglio unificare ciò che già esiste per rendere l’offerta più forte e più competitiva".

L’obiettivo - spiega - è "offrire agli investitori pubblicitari un prodotto integrato, capace di valorizzare insieme radio, radiovisione e contenuti digitali". E' allo studio inoltre "un sistema tecnologico grazie al quale lo stesso spot si moltiplicherà simultaneamente su tutte le nostre radio, televisioni e social aumentandone i numeri di ogni singolo quarto d’ora in un quarto d’ora totale".

Suraci lancia anche la sfida agli OTT, ma afferma che "servono regole più eque per i media tradizionali che operano in Italia".
Condividi
```