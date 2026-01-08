RTL 102.5 Play: Suraci punta a unire radio e TV in un unico sistema pubblicitario

(Teleborsa) - "è ascoltato ogni giorno da. La radio più ascoltata d’Italia ècon 6,9 milioni di ascoltatori, seguita dacon 1 milione e 340 mila e dacon 1 milione e 300 mila. Anche nel quarto d’ora RTL 102.5 è tra le leader, con 530 mila italiani all’ascolto". E' quanto spiegato dal presidente e fondatore del Gruppo RTL 102.5, che sta progettando di "per proporre al mercato, nel 2027, un".Nel delineare leper il nuovo anno, Suraci, già ideatore dell'isofrequenza e della radiotelevisione, annuncia il: il nuovo modello pubblicitario di Open Space, la concessionaria del Gruppo RTL 102.5. "Nel 2026 voglio unificare le nostre radio-televisioni per proporre al mercato, nel 2027, un unico e nuovo sistema pubblicitario:. In pratica, voglio unificare ciò che già esiste per".L’obiettivo - spiega - è ", capace di valorizzare insieme radio, radiovisione e contenuti digitali". E' allo studio inoltre "ungrazie al quale lo stessosu tutte le nostre radio, televisioni e social aumentandone i numeri di ogni singolo quarto d’ora in un quarto d’ora totale"., ma afferma che "servono regole più eque per i media tradizionali che operano in Italia".