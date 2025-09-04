Milano 13:15
Londra: andamento rialzista per Next

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che avanza bene del 2,62%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Next, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 119,4 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 122,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 117,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
