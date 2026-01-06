Londra: positiva la giornata per Next

società che vende abbigliamento e prodotti per la casa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,46%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 139,2 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 141,4. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 137,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)