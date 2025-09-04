Milano 13:16
Londra: rosso per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che sta segnando un calo dell'1,88%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,45%, rispetto a -0,66% del principale indice della Borsa di Londra).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Endeavour Mining rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,26 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,94. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,58.

