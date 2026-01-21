Milano 10:47
Londra: amplia l'ascesa Endeavour Mining
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,90%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,04 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 44,58.

