Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:34
25.775 +0,66%
Dow Jones 17:34
49.250 +0,31%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che lievita del 2,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```