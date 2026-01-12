Milano 17:35
Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,03%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,45 sterline. Primo supporto visto a 39,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,09.

Ufficio Studi Teleborsa
