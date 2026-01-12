Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,45 sterline. Primo supporto visto a 39,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)