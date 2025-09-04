Milano 17:35
New York: netto calo registrato da Molina Healthcare

New York: netto calo registrato da Molina Healthcare
(Teleborsa) - Ribasso per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che tratta in perdita del 3,87% sui valori precedenti.

L'andamento di Molina Healthcare nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Molina Healthcare. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 171,6 USD. Primo supporto visto a 167,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 165.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
