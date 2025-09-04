New York: netto calo registrato da Molina Healthcare

(Teleborsa) - Ribasso per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito
, che tratta in perdita del 3,87% sui valori precedenti.
L'andamento di Molina Healthcare
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Molina Healthcare
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 171,6 USD. Primo supporto visto a 167,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 165.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)