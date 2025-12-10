Milano 17:35
HCA Healthcare scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,18%.

La tendenza ad una settimana di HCA Healthcare è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nel breve periodo, HCA Healthcare presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 481,5 USD e supporto a 461,2. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 501,7.

