HCA Healthcare scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,18%.
La tendenza ad una settimana di HCA Healthcare
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, HCA Healthcare
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 481,5 USD e supporto a 461,2. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 501,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)