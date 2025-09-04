Milano 13:17
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:17
9.196 +0,20%
Francoforte 13:17
23.773 +0,76%

Parigi: andamento rialzista per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.
