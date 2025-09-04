Milano
oppure accedi con
Parigi: andamento rialzista per Teleperformance
04 settembre 2025 - 13.00
Apprezzabile rialzo per il
fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Teleperformance
+2,97%
