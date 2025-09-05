Milano 9:07
42.011 +0,05%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:07
9.224 +0,08%
23.816 +0,19%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 4/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Sessione moderatamente positiva quella del 4 settembre, per l'Eurostoxx 50, che termina gli scambi in salita a 5.347.

Le tendenza di medio periodo dell'Eurostoxx 50 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5.379. Supporto stimato a 5.303. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5.455.


