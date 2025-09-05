Milano 13:29
42.092 +0,24%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:29
9.245 +0,31%
Francoforte 13:29
23.824 +0,23%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,14% alle 13:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 42.049,34 punti

Milano mostra un +0,14% alle 13:00 e continua gli scambi a 42.049,34 punti.
