Milano 17:22
41.587 -0,96%
Nasdaq 17:22
23.553 -0,34%
Dow Jones 17:21
45.333 -0,63%
Londra 17:21
9.203 -0,15%
Francoforte 17:22
23.572 -0,83%

Cambi: euro a 0,8672 sterline alle 15:41

Euro a 0,8672 sulla sterlina inglese alle 15:41.
