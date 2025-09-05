Milano 15:28
41.919 -0,17%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 15:28
9.247 +0,33%
Francoforte 15:28
23.782 +0,05%

Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 759,41 punti.
Condividi
```