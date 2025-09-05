Milano 11:23
42.042 +0,12%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:23
9.241 +0,26%
Francoforte 11:23
23.797 +0,11%

Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Media
Piccolo scatto in avanti per l'indice del settore Media europeo, che arriva a 314,21 punti.
Condividi
```