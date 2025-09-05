Milano 13:29
Francoforte: andamento sostenuto per Teamviewer

(Teleborsa) - Scambia in profit Teamviewer, che lievita dell'1,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teamviewer rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Teamviewer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,97 Euro. Prima resistenza a 9,29. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,775.

