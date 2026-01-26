Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:31
25.785 +0,70%
Dow Jones 17:31
49.257 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Francoforte: si concentrano le vendite su Teamviewer

(Teleborsa) - Retrocede Teamviewer, con un ribasso del 2,24%.

Il trend di Teamviewer mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Teamviewer è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,773 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,638. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,908.

