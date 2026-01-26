Francoforte: si concentrano le vendite su Teamviewer

(Teleborsa) - Retrocede Teamviewer
, con un ribasso del 2,24%.
Il trend di Teamviewer
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Teamviewer
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,773 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,638. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,908.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)