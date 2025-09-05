Milano 11:23
42.042 +0,12%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:23
9.241 +0,26%
Francoforte 11:23
23.797 +0,11%

Francoforte: brillante l'andamento di Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt, con una variazione percentuale del 2,36%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Hensoldt segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 90,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 91,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 89,25.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
