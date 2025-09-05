Milano 11:24
42.051 +0,15%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:24
9.241 +0,26%
Francoforte 11:24
23.801 +0,13%

Francoforte: in acquisto Sixt

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Sixt, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,22%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Sixt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 83,22 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 85,57. Il peggioramento di Sixt è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 82,38.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
