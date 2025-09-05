Lululemon Athletica in discesa a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, che mostra un -15,55%.
Lo scenario su base settimanale di Lululemon Athletica
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Lululemon Athletica
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 177,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 167,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 188,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)