New York: al centro degli acquisti Broadcom

(Teleborsa) - Protagonista la società tech statunitense
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Broadcom
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Broadcom
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Broadcom
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 353 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 337,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 368,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)