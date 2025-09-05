Milano 17:24
Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Broadcom
(Teleborsa) - Protagonista la società tech statunitense, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,21%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Broadcom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Broadcom rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Broadcom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 353 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 337,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 368,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
