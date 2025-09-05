New York: brillante l'andamento di Sherwin Williams

produttore di vernici e rivestimenti

Dow Jones

Sherwin Williams

Sherwin Williams

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 376,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 369. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 383,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)