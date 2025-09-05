New York: brillante l'andamento di Sherwin Williams

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di vernici e rivestimenti
, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Sherwin Williams
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 376,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 369. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 383,8.
