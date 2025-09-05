Milano 17:24
41.618 -0,89%
Nasdaq 17:24
23.578 -0,23%
Dow Jones 17:24
45.361 -0,57%
Londra 17:23
9.208 -0,10%
Francoforte 17:24
23.583 -0,79%

New York: brillante l'andamento di Sherwin Williams

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Sherwin Williams
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di vernici e rivestimenti, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Sherwin Williams è in rafforzamento con area di resistenza vista a 376,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 369. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 383,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```