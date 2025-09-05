New York: giornata depressa per Microsoft

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso informatico americano
, che presenta una flessione del 2,07% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo della società informatica di Redmond
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 508,1 USD. Supporto stimato a 490,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 525,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)