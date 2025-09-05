Milano
17:25
41.627
-0,86%
Nasdaq
17:25
23.582
-0,22%
Dow Jones
17:25
45.366
-0,56%
Londra
17:24
9.207
-0,11%
Francoforte
17:25
23.585
-0,78%
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 17.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per Nvidia
New York: giornata depressa per Nvidia
Migliori e peggiori
,
In breve
05 settembre 2025 - 16.10
Ribasso per il
chipmaker
, che presenta una flessione del 2,27%.
Condividi
Leggi anche
New York: calo per Nvidia
New York: movimento negativo per Nvidia
New York: andamento negativo per Nvidia
New York: si concentrano le vendite su Nvidia
Titoli e Indici
Nvidia
-3,89%
Altre notizie
New York: balza in avanti Nvidia
New York: giornata depressa per Nvidia
New York: scambi negativi per Nvidia
New York: si concentrano le vendite su Nvidia
New York: andamento sostenuto per Nvidia
Nvidia, Trump conferma accordo chip: 15% ricavi in Cina a governo
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto