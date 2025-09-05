New York: movimento negativo per Visa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di tecnologia per pagamenti globali
, con una flessione del 2,87%.
Lo scenario su base settimanale di Visa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Visa
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 348,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 336,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 360,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)