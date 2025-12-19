Milano 16:34
44.752 +0,65%
Nasdaq 16:34
25.293 +1,09%
Dow Jones 16:34
48.259 +0,64%
Londra 16:34
9.886 +0,49%
Francoforte 16:34
24.288 +0,37%

New York: balza in avanti Caterpillar

Seduta positiva per il gigante delle macchine movimento terra, che avanza bene del 2,07%.
