Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 19:13
23.612 -0,09%
Dow Jones 19:13
45.391 -0,51%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

New York: scambi in forte rialzo per Poolcorp

Migliori e peggiori
New York: scambi in forte rialzo per Poolcorp
(Teleborsa) - Ottima performance per la società di costruzione e riparazione di piscine, che scambia in rialzo del 4,75%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Poolcorp rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Poolcorp mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 335,3 USD. Rischio di discesa fino a 321,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 348,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
