Piazza Affari: movimento negativo per Cembre

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, che sta segnando un calo dell'1,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cembre
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Cembre
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 62,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 63,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)