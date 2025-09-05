Piazza Affari: movimento negativo per Cembre

produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,90%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 62,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 63,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)