Piazza Affari: movimento negativo per Cembre

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che sta segnando un calo dell'1,90%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cembre più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Cembre è in rafforzamento con area di resistenza vista a 62,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 63,8.

