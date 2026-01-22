Milano 13:21
44.928 +0,99%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:21
10.169 +0,30%
Francoforte 13:21
24.842 +1,15%

Piazza Affari: movimento negativo per Pharmanutra

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Pharmanutra
Si muove verso il basso il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, con una flessione dell'1,81%.
Condividi
```