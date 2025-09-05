Milano 13:33
42.075 +0,20%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:33
9.245 +0,31%
Francoforte 13:33
23.822 +0,22%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Piaggio

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Piaggio
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big delle due ruote, in guadagno del 3,54% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Piaggio rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,074 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,006. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,962.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```