Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Piaggio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 3,54% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,074 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,006. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,962.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)