Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:51
25.605 -0,34%
Dow Jones 18:51
47.755 -0,42%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Cementir

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Cementir
Seduta vivace oggi per la società cementiera, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.
Condividi
```