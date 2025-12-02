Milano 11:58
43.529 +0,62%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:58
9.737 +0,36%
Francoforte 11:58
23.766 +0,75%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per NewPrinces

Avanza il gruppo agroalimentare italiano, che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.
