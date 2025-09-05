PLATINUM del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Giornata pesante quella del 4 settembre per il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso in calo a 1.371,5.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.408. Primo supporto visto a 1.352. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.332,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)