Milano 9:12
42.004 +0,03%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:12
9.221 +0,05%
23.809 +0,16%

PLATINUM del 4/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Giornata pesante quella del 4 settembre per il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso in calo a 1.371,5.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.408. Primo supporto visto a 1.352. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.332,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
