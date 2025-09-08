Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre

Contenuto ribasso per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,53%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5.284. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5.360. Il peggioramento dell'Eurostoxx 50 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5.249.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
