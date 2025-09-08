Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:46
23.811 +0,67%
Dow Jones 17:46
45.434 +0,07%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,91%.

Il quadro tecnico del FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 41.341, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42.142. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 41.073.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```