Finanza
AppLovin, Robinhood ed Emcor entrano nell'indice S&P 500
(Teleborsa) - AppLovin, Robinhood Markets ed Emcor Group, società dell'indice S&P MidCap 400, sostituiranno rispettivamente MarketAxess Holdings, Caesars Entertainment ed Enphase Energy nell'indice S&P 500, il più importante indice azionario statunitense. Lo ha reso noto il gestore dell'indice S&P Dow Jones Indices.

Uber Technologies sostituirà Charter Communications nell'indice S&P 100. Charter Communications rimarrà nell'indice S&P 500.

MP Materials e Kratos Defense & Security Solution, società dell'indice S&P SmallCap 600, sostituiranno rispettivamente Emcor Group e Wendy's nell'indice S&P MidCap 400. MarketAxess Holdings, Caesars Entertainment, Enphase Energy e Wendy's sostituiranno rispettivamente ProPetro Holdings, Xerox Holdings, MP Materials e Kratos Defense & Security Solutions nell'indice S&P SmallCap 600.

Nutanix e TransUnion sostituiranno rispettivamente Acadia Healthcare e ManpowerGroup nell'indice S&P MidCap 400. Acadia Healthcare e ManpowerGroup sostituiranno rispettivamente TechTarget e Mesa Laboratories nell'indice S&P SmallCap 600.

